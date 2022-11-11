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Минобороны сообщило, что все военнослужащие ВС РФ переправились на левый берег Днепра

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Вооруженные силы (ВС) РФ завершили переброску своих сил на левый берег Днепра, сообщил 11 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На херсонском направлении сегодня в 5:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено», — сообщил Конашенков.

Он отметил, что потерь среди личного состава или военной техники нет, а войска заняли заранее подготовленные позиции. Конашенков также добавил, что все гражданские лица, захотевшие покинуть город вместе с российскими войсками, получили поддержку в вывозе.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область продолжает оставаться субъектом РФ, который законодательно закреплен.

Ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу реки Днепр и организовать маневр переброски сил на левый берег реки. Решение по отводу войск из Херсона поступило после того, как Суровикин указал на то, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции из-за угрозы затопления территорий.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» отметил, что в случае успешного прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотя бы на одном из трех основных направлений под Херсоном и выхода к переправам через Днепр привело бы к огромной трагедии для группировки.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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