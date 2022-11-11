Минобороны сообщило, что все военнослужащие ВС РФ переправились на левый берег Днепра
Вооруженные силы (ВС) РФ завершили переброску своих сил на левый берег Днепра, сообщил 11 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На херсонском направлении сегодня в 5:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено», — сообщил Конашенков.
Он отметил, что потерь среди личного состава или военной техники нет, а войска заняли заранее подготовленные позиции. Конашенков также добавил, что все гражданские лица, захотевшие покинуть город вместе с российскими войсками, получили поддержку в вывозе.
В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область продолжает оставаться субъектом РФ, который законодательно закреплен.
Ранее, 9 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергея Суровикина организовать оборону по рубежу реки Днепр и организовать маневр переброски сил на левый берег реки. Решение по отводу войск из Херсона поступило после того, как Суровикин указал на то, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции из-за угрозы затопления территорий.
Военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с «Известиями» отметил, что в случае успешного прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) хотя бы на одном из трех основных направлений под Херсоном и выхода к переправам через Днепр привело бы к огромной трагедии для группировки.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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