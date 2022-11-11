Памятник деревянного зодчества разрушается в Рязани

В Рязани в неудовлетворительном состоянии находится историческое здание «Дом Овсянникова». Памятник деревянного зодчества народов РФ на улице Семинарской стремительно разрушается, пишет 62INFO.ru.

Дом является объектом культурного наследия регионального значения XIX века. На здании расположена табличка, предупреждающая, что за причинение ущерба дому грозит уголовная ответственность, пишет «МедиаРязань».

Видеонаблюдение за домом ведет рязанское отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПиК).

Два года назад депутаты городской думы приняли решение передать объект культурного наследия в аренду за 1 рубль за 1 кв. м сроком на 49 лет региональному отделению ВООПиК. Это было сделано для того, чтобы выполнить работы по сохранению здания и его использованию в будущем в общественно-деловых целях.

Арендатор взял на себя обязательство за свой счет в течение двух лет разработать проект современного использования дома и в течение следующих пяти лет отреставрировать его. Пока нет информации, насколько реализован этот проект.

Так, планировалось открыть в здании народную школу резьбы по дереву и швейное ателье. На второй этаже предполагалось открытие музея купеческого быта и истории доходных домов Ряани, сообщает РИА «7 новостей».