Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин провел телефонный разговор с президентом ЦАР
Экономика
Еврокомиссия заявила о начале рецессии в Европе в последнем квартале года
Армия
Минобороны РФ заявило о завершении переброски войск на левый берег Днепра
Политика
В Госдуме ответили на признание минторгом США экономики России нерыночной
Экономика
Половина российских семей тратит маткапитал на ипотеку
Мир
В Кремле указали на отсутствие желания у Киева проводить переговоры с РФ
Политика
Песков заявил о подготовке контактов между президентами РФ и Кубы
Политика
Песков заявил о понимании со стороны ООН по зерновой сделке
Политика
Песков заявил о неизменном статусе Херсонской области как субъекта РФ
Наука
Ученые заявили о повышении температуры воздуха на планете из-за утечек на СП
Экономика
Годовая инфляция в ФРГ в октябре достигла рекордных 10,4%
Общество
Участок Замоскворецкой линии метро закроют с 12 ноября для ремонта тоннеля

В Польше предложили рассмотреть антибандеровский законопроект для украинцев

0
Фото: TASS/SERGEY DOLZHENKO
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить две организации (в России они признаны экстремистскими и запрещены на территории страны) — Украинскую повстанческую армию (УПА) и Организацию украинских националистов (ОУН). Об этом сообщило 11 ноября польское издание Kresy.pl.

К военной службе — Один: почему язычество стало фундаментом неонацизма
Эксперт по религиям назвал самый разрушительный культ на планете

С соответствующей инициативой выступила партия депутата Гжегожа Брауна «Конфедерация Польской Короны».

«Представители «Конфедерации Польской Короны» и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Польши, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше», — отмечает издание.

Указано, что этот законопроект направлен на то, чтобы граждане Украины, проживающие на территории Польши, осудили и признали, что им известно о преступлениях, совершенных вышеупомянутыми организациями против поляков в годы Второй мировой войны.

«Мы, как поляки и польское государство, должны не столько просить украинцев быть лояльными Польше, сколько обязательно требовать этого. Идентичность и историческая политика Украины по-прежнему основывается на прославлении таких деятелей, как лидер ОУН Степан Бандера или главнокомандующий т.н. УПА Роман Шучевич. Это следует рассматривать как откровенный антиполонизм», — приводит издание позицию партии.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасным поддержку Евросоюзом киевского режима, который разрешает нацистам ходить со своей символикой и устраивать факельные шествия. Он добавил, что причиной этому является «короткая память» европейцев.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

Еще в июне прошлого года польское издание Мyslpolska отмечало, что Украина, будучи на момент начала Великой Отечественной войны (ВОВ) членом СССР, выступала в качестве противника Третьего рейха, однако текущее поведение Киева заставляет усомниться в позиции украинского правительства по части нацизма.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022