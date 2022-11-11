В сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить две организации (в России они признаны экстремистскими и запрещены на территории страны) — Украинскую повстанческую армию (УПА) и Организацию украинских националистов (ОУН). Об этом сообщило 11 ноября польское издание Kresy.pl.

С соответствующей инициативой выступила партия депутата Гжегожа Брауна «Конфедерация Польской Короны».

«Представители «Конфедерации Польской Короны» и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Польши, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше», — отмечает издание.

Указано, что этот законопроект направлен на то, чтобы граждане Украины, проживающие на территории Польши, осудили и признали, что им известно о преступлениях, совершенных вышеупомянутыми организациями против поляков в годы Второй мировой войны.

«Мы, как поляки и польское государство, должны не столько просить украинцев быть лояльными Польше, сколько обязательно требовать этого. Идентичность и историческая политика Украины по-прежнему основывается на прославлении таких деятелей, как лидер ОУН Степан Бандера или главнокомандующий т.н. УПА Роман Шучевич. Это следует рассматривать как откровенный антиполонизм», — приводит издание позицию партии.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасным поддержку Евросоюзом киевского режима, который разрешает нацистам ходить со своей символикой и устраивать факельные шествия. Он добавил, что причиной этому является «короткая память» европейцев.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

Еще в июне прошлого года польское издание Мyslpolska отмечало, что Украина, будучи на момент начала Великой Отечественной войны (ВОВ) членом СССР, выступала в качестве противника Третьего рейха, однако текущее поведение Киева заставляет усомниться в позиции украинского правительства по части нацизма.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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