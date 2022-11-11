Около 1,6 тыс. пьяных водителей отстранили от езды в Иркутске в 2022 году
С начала 2022 года в Иркутске и в Иркутском районе 1,6 тыс. водителей остановили за пьяное вождение. Около 500 человек совершили нарушение повторно.
По данным МВД, больше 1,1 тыс. водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
В выходные инспекторы намерены провести сплошные проверки на дорогах для выявления пьяных водителей. Жителей региона просят быть ответственными и не садиться за руль после употребления алкоголя.
В минувшие выходные в ходе рейдов в Якутии остановили больше 70 человек, которые сели за руль в пьяном состоянии. Всего на дорогах выявили почти 1,4 тыс. нарушений.