В Москве не знают сроки приезда нового посла США

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что не располагает информацией о том, когда новый посол США сможет приехать в Москву.

«Для начала надо дождаться конституирования нового состава сената конгресса США, а когда он сформируется, я боюсь даже себе представить. С точки зрения того, что мы знаем на сегодня, о графике утверждения назначений на должности вообще говорить не имеет смысла», — подчеркнул он в пятницу, 11 ноября, общаясь с журналистами.

Новым послом США в РФ может стать Линн Трейси — в сентябре ее кандидатуру президент Джо Байден внес на рассмотрение в конгресс.

22 сентября Россия дала агреман (предварительное согласие) для Трейси. В случае назначения она станет первой женщиной на этой должности. В настоящее время обязанности поверенного в делах посольства США в Москве исполняет Элизабет Руд.

26 сентября Рябков сообщил, что Москва имеет представление, как сотрудничать с Трейси. Ранее она уже работала в России. По словам Рябкова, Трейси «не теряла внимания к регионам, которые нам, что называется, небезразличны, и впоследствии, до нынешнего выдвижения на пост посла США в Москве».

Также заместитель главы МИДа отметил, что у Москвы нет больших надежд на улучшение отношений с Вашингтоном после промежуточных выборов в Америке 8 ноября.

Трейси владеет русским языком. На службу в Государственный департамент США она поступила в 1994 году. За время госслужбы Трейси была старшим советником по России в бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента, а в 2014–2017 годах занимала пост заместителя главы дипломатической миссии в Москве.

С 2019 года должность посла США в РФ занимал Джон Салливан, однако 4 сентября он покинул данный пост, вместе с тем завершив 40-летнюю карьеру на госслужбе, в течение которой он работал при пяти президентах Штатов.