В Москве может быть установлен рекорд тепла в выходные
В Москве может быть установлен рекорд тепла в субботу, 12 ноября. Об этом в пятницу заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в Центральной России третьи сутки фиксируется температура воздуха на 7–10 градусов выше климатической нормы.
В субботу днем ожидается, что столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов, в Московской области температура воздуха — до +9…+14 градусов.
«Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было +9,3», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Известиям», что в субботу в Москве температура воздуха может обновить максимальные значения этого дня, однако в воскресенье ожидается похолодание и выпадение снега. По ее словам, в воскресенье прогнозируется понижение температуры в столице до +2 градусов, по области — до +1 градуса.
10 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 14 ноября в Москве ожидается морозная погода и местами небольшой снег.