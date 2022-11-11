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В Москве может быть установлен рекорд тепла в выходные

Синоптик Тишковец заявил, что в Москве может быть установлен рекорд тепла в субботу, 12 ноября
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В Москве может быть установлен рекорд тепла в субботу, 12 ноября. Об этом в пятницу заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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По его словам, в Центральной России третьи сутки фиксируется температура воздуха на 7–10 градусов выше климатической нормы.

В субботу днем ожидается, что столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов, в Московской области температура воздуха — до +9…+14 градусов.

«Таким образом, будет побит прежний рекорд 2010 года, когда 12 ноября было +9,3», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Известиям», что в субботу в Москве температура воздуха может обновить максимальные значения этого дня, однако в воскресенье ожидается похолодание и выпадение снега. По ее словам, в воскресенье прогнозируется понижение температуры в столице до +2 градусов, по области — до +1 градуса.

10 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 14 ноября в Москве ожидается морозная погода и местами небольшой снег.

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