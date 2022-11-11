В Москве может быть установлен рекорд тепла в выходные

Синоптик Тишковец заявил, что в Москве может быть установлен рекорд тепла в субботу, 12 ноября

11 ноября 2022, 14:34 0

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин