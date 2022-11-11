Три жителя Красноярского края отравились кукурузой

Три человека отравились кукурузой в Красноярском крае. Продукция поступила из Узбекистана.

По данным Роспотребнадзора, у пострадавших диагностировали ботулизм. Все пациенты употребляли кукурузу, которую купили в вакуумной упаковке. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Вся отгруженная в магазины продукция арестована и изъята. Известно, что кукуруза также поставлялась в Омскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Хакасию, Бурятию, Алтайский и Забайкальский края.

В начале ноября сообщалось о случае острого химического отравления в Забайкальском крае. Причиной отравления стали конфеты неизвестного происхождения. В их составе обнаружен краситель амарант, который не разрешен в производстве продуктов.