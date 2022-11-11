Чиновника в Башкирии осудили за смертельное нападение собак на ребенка

В Башкирии суд вынес приговор экс-главе Сафаровского сельсовета, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель ребенка в результате нападения собак. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Установлено, что чиновник в течение нескольких месяцев получал от жителей села Сафарово сообщения о бродячих собаках и их нападениях на домашних животных, но не рассмотрел ни одно из них. Также он не подал заявку на отлов в спецорганизацию, с которой был заключен договор у районных властей.

Отсутствие мер привело к тому, что собаки сбились в стаю и беспрепятственно передвигались по территории села. 17 апреля 2021 года они напали на четырехлетнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьной. Ребенок скончался на месте, пишет «МедиаКорСеть».

Суд признал экс-главу сельсовета виновным по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Мужчине назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права работать в органах власти в течение двух с половиной лет.

В прокуратуре и следственном комитете Башкирии считают вынесенный приговор чрезмерно мягким, в связи с этим ведомства намерены принять меры к обжалованию решения.

31 октября в Саратове произошло сразу два случая нападения бродячих собак на несовершеннолетних. Пострадали восьмилетний мальчик и 16-летняя девочка.