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Рябков напомнил о готовности к диалогу по Украине без предварительных условий

МИД России: Москва открыта к диалогу по ситуации на Украине без предварительных условий
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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. Об этом 11 ноября заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы к этому были готовы и раньше, Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед, разрабатывался некий документ, сейчас это всё в прошлом. Что дальше — зависит не от нас», — сказал Рябков.

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По его словам, шансы на диалог увеличатся, если приказ об этом Киеву поступит из соответствующих столиц».

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит изменений в позиции Украины по переговорам.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой, а говорил, что Украина будет вести переговоры только с «другой Россией», которая «действительно стремится к миру».

Ранее Зеленский назвал условия Украины для начала переговоров. В частности, для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится».

В свою очередь, помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев относительно переговоров с Россией, а лишь консультирует украинские власти на партнерских условиях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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