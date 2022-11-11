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Военный эксперт усомнился в возможностях США создать на Украине полноценную систему ПВО

Военный эксперт Шурыгин: у США не получится выстроить на Украине полноценную систему ПВО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Построить полноценную систему ПВО на Украине не выйдет, поскольку нет таких технических возможностей, чтобы обеспечить защиту целой страны. Такое мнение в пятницу, 11 ноября, в беседе с «Известиями» выразил военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Накануне официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

Как пояснил специалист, речь идет о плане по созданию системы ПВО, которая была у Украины до начала Второй мировой войны и которая существовала в Советском Союзе как минимум 40 лет.

«Были автоматизированные системы управления ПВО, которые объединялись в единый боевой контур. Затем туда были включены в том числе и войсковые комплексы ПВО. Это вертикально интегрированная структура, в которой командные пункты осуществляют управление силами и средствами в автоматизированном режиме. Соответственно, координаты любой цели автоматически передаются на ближайший командный пункт, на ближайшие средства поражения, и наносится удар», — объяснил Шурыгин.

Однако, по его словам, на Украине такая система может быть выстроена только очаговая, поскольку ни количества, ни технических возможностей средств ПВО, которые ей передали, пока совершенно недостаточно для того, чтобы компенсировать такие угрозы, как, например, массированные удары дронов или крылатых ракет.

«Построить полноценную систему в размере целой страны у них не выйдет», — заключил Шурыгин.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы AVENGER, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов HAWK, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Еще Вашингтон доставит Киеву гранатометы, стрелковое оружие, оптику и боеприпасы, защитное снаряжение для зимы.

По заявлению Пентагона, в общей сложности со дня начала российской спецоперации по защите Донбасса США выделили на помощь Украине в сфере безопасности на сумму свыше $18,6 млрд, а с 2014 года — более $21,4 млрд.

В то же время онлайн-журнал National Interest предупредил США о расплате за поставки оружия Киеву. Издание отметило, что американская армия столкнулась с уменьшением арсеналов.

В Москве неоднократно указывали на то, что страны Запада многочисленными поставками оружия Киеву только затягивают конфликт и втягиваются в него. В Минобороны РФ подчеркивали, что российские вооруженные силы на Украине противостоят, по сути, всему блоку НАТО.

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