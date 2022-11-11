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Названы преимущества нового авторобота для экоконтроля на предприятиях

Эксперт Неверов назвал перспективной разработкой новый авторобот для экоконтроля на предприятиях
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Авторобот для контроля экологических показателей на предприятиях является перспективной разработкой. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил ассистент кафедры вычислительной техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Евгений Неверов в пятницу, 11 ноября.

Такое устройство разработали инженеры Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

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«Разработка является перспективной в рамках перехода к Индустрии 4.0 и «умным» фабрикам. Применение автоматизированных робототехнических систем уже сейчас позволяет минимизировать или полностью исключить человеческий фактор на предприятиях», — отметил специалист.

По словам Неверова, представленная система даст возможность повысить площадь покрытия производственных площадей по сравнению с мониторингом на основе статичных датчиков, что является значимым преимуществом разработки. Также к ее преимуществам стоит отнести высокую энергоэффективность созданного комплекса, что выражается в возможности функционирования на протяжении трех часов без подзарядки.

«Тем не менее площадь покрытия 300 кв. м может оказаться недостаточной в контексте анализа производственных площадей — они могут быть значительно больше заявленной. В связи с этим необходимо рассмотреть на следующих стадиях разработки возможность масштабирования за счет использования мультиагентного подхода, то есть использования несколько таких устройств», — указал эксперт.

Также критический характер для подобной системы приобретают вопросы обеспечения информационной и функциональной безопасности, добавил Неверов.

О новой разработке стало известно 11 ноября. Это малогабаритная модель автомобиля размером 40 на 25 см. Устройство делает замеры состояния среды с помощью установленных на нее датчиков температуры, влажности, запыленности, уровня шума и концентрации опасных газов. Машина предназначена для работы на производственных площадях размером до 300 кв. м. Встроенные камеры позволяют автомобилю строить 2D-карту помещения, которая помогает ему ориентироваться и придерживаться построенного маршрута.

Сейчас, чтобы собрать данные о параметрах среды, сотрудник предприятия вынужден передвигаться по промышленному объекту с большим набором оборудования и производить замеры в определенных точках. Малогабаритная модель делает это автоматически с необходимой частотой.

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