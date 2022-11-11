«Известия» показали последствия обстрела школы в ДНР

«Известия» 11 ноября сняли последствия обстрела украинскими военными школы и Дворца культуры в селе Розовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Здания подверглись атаке из реактивной системы залпового огня HIMARS.

На публикуемых кадрах видно, что в результате обстрела в зданиях обвалились крыши и перекрытия, в нескольких кабинетах школы обрушились стены, а также выбиты окна. Сейчас внутри зданий разбирают завалы.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет по Донецку из HIMARS. Сообщалось, что обстрел произошел в районе 8:55 (мск).

Город подвергся обстрелу со стороны ВСУ и накануне, 10 ноября. В результате попадания украинского снаряда в квартиру жилого дома погиб молодой человек 2002 года рождения, еще одна женщина госпитализирована.

«Известия» побывали на месте происшествия. В результате удара в квартире оказались выбиты окна. Снаряд же попал в жилую комнату, где находился молодой человек.

Ранее, 8 ноября, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка погиб подросток.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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