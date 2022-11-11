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Песков заявил, что Путин не планирует выступать с видеообращением к участникам G20 и АТЭС

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Президент России Владимир Путин не планирует выступать с видеообращением к участникам предстоящего саммита G20 («большой двадцатки») в Индонезии и саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде. Об этом рассказал 11 ноября на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, оно не планируется», — так ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Заминусовали: Путин и Зеленский не приедут на саммит G20
Российскую делегацию представит Сергей Лавров, итоги саммита остаются открытыми

По словам Пескова, Путин не поедет на саммит G20 из-за своего графика и необходимости находиться в стране. Известно, что Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как указал накануне глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, международный престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Также сенатор выразил мнение, что Лавров сможет объяснить подходы Москвы к международным делам, в том числе к кризису на Украине.

Известно, что саммит пропустит и президент Украины Владимир Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября.

Кроме того, накануне стало известно, что делегация РФ на саммите АТЭС будет возглавлена первым вице-премьером России Андреем Белоусовым. Форум АТЭС пройдет в Бангкоке 18–19 ноября.

В сентябре Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил тогда, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении на мероприятие, когда находился в Москве.

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