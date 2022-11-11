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Ведущая Fox News назвала Зеленского королевой американских пособий

Ведущая Кэндис Оуэнс назвала президента Украины Зеленского королевой американских пособий
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
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Журналистка Кэндис Оуэнс американского телеканале Fox News в эфире одной из передач назвала президента Украины Владимира Зеленского королевой американских пособий.

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«Во сколько нам сейчас обходится Украина? $50 млрд! Но для королевы пособий этого недостаточно!» — сказала она в эфире Tucker Carlson Tonight.

Она призвала строго следить за тем, как расходуется финансовая помощь Украине, так как сотрудники налоговой службы, по ее словам, почему-то этого не делают.

Оуэнс также обратила внимание на то, что вывод войск из Афганистана 31 августа 2021 года и объявление на следующий день о присоединении к усилиям Евросоюза по поддержке Украины в деле вступления в НАТО выглядит довольно подозрительно.

Как сообщил 4 ноября бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог, США выделяют на экономическую, гуманитарную и военную помощь Украине около $2,5 млн в час. При этом он подчеркнул, что средства выделяются без какой-либо подотчетности.

Ранее, 2 ноября, обозреватель Newsweek Алисса Блейкмор заявила, что продолжающаяся поддержка Украины поднимает три ярко-красных флага. По ее словам, вопросы в первую очередь вызывает тот факт, что американская сторона выделяет Киеву в два раза больше средств, нежели все страны и институты Европы.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации Байдена 2 октября сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же американская сторона ожидает и от Евросоюза.

29 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. По ее словам, США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Западные страны начали активнее поставлять вооружение на Украину на фоне начавшейся специальной операции России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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