Резкое похолодание прогнозируют в Краснодарском крае

Циклон принесет похолодание в Краснодарском крае на следующей неделе. Местами вероятно выпадение снега.

Согласно прогнозам, в выходные 12 и 13 ноября температура воздуха в отдельных районах повысится до +15…+17 градусов. Температура начнет понижаться 15 ноября. В Краснодаре, Армавире и северных районах Кубани вероятен снег. В Сочи, Геленджике и Анапе вероятны затяжные дожди. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

В среднем температура опустится на 7–10 градусов. По ночам вероятны заморозки.

Ранее сообщалось, что на юге Сахалинской области введен режим повышенной готовности в связи с наступлением снежного циклона. Ухудшение погодных условий ожидается 13 ноября.