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Песков заявил, что Россия может завершить спецоперацию после достижения ее целей

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Россия может завершить специальную военную операцию на Украине после достижения ее целей. Об этом 11 ноября на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Специальную военную операцию на Украине можно завершить после достижения ее целей. Или <...> мирными переговорами, что тоже возможно», — сказал Песков.

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Однако украинская сторона, как отметил Песков, заняла такую позицию, при которой переговоры невозможны.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

7 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал эти условия абсурдными.

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