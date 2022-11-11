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Массовое ДТП в Липецке произошло из-за потери сознания одного из водителей

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Массовое ДТП произошло в Липецке. На Заводской площади столкнулись три автомобиля. Обошлось без пострадавших, но машины получили сильные повреждения.

Как сообщает GOROD48 со ссылкой на пресс-службу УМВД по области, участниками аварии стали Nissan, Skoda и Renault. Водитель Nissan, двигаясь со стороны улицы 40 лет Октября, врезался в Renault, а после на полном ходу влетел в Skoda. На место аварии прибыли бригады экстренных служб.

Выяснилось, что водитель Nissan потерял сознание, находясь за рулем. Медики после аварии привели его в чувство, пишет Lipetskmedia.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что за сутки на дорогах Украины произошло более 600 ДТП из-за отключения светофоров. В результате аварий погибли семь граждан, еще 71 человек травмирован.

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