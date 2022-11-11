Землетрясение магнитудой 5,1 ощутили в Иркутской области

Жители Иркутской области ощутили землетрясение, которое произошло около Байкала на территории Кабанского района Бурятии. Интенсивность подземных толчков в эпицентре достигала 6,9 балла.

Магнитуда землетрясения составила 5,1, энергетический класс — 13.1. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС. Эпицентр находился недалеко от населенного пункта Клюевка в Бурятии. Подземные толчки ощущались в Усольском, Шелеховском, Ангарском, Эхирит-Булагатском, Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах Приангарья.

Разрушения после землетрясения не зафиксированы. Объекты ЖКХ, энергетики и социальной сферы работают в штатном режиме. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил дежурным службам провести сбор информации о последствиях землетрясения.

Ранее в этот день землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали в акватории Камчатского залива. Очаг залегал на глубине 32 км.