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Карта спецоперации на Украине 10 ноября

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении тактические группы ВСУ предприняли попытки наступления, которые были отражены. Уничтожено более 120 боевиков, два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и пять автомобилей.

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На краснолиманском направлении была сорвана атака мотопехотных рот ВСУ и польских наемников, ликвидировано до 90 военных ВСУ и наемников, уничтожена одна бронированная машина.

На южнодонецком направлении пресечены попытки мотопехотных рот ВСУ контратаковать, уничтожено более 65 националистов, один танк и четыре боевые бронированные машины.

В районе Николаева российскими военными уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Также был подавлен взвод буксируемых гаубиц М777 в Харьковской области и сбит вертолет Ми-8 в Запорожской области. Кроме того, были сбиты семь беспилотников ВСУ, 32 снаряда РСЗО HIMARS, а также пять ракет HARM.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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