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В Великобритании назвали причины подрыва решимости властей противостоять РФ

Daily Mail: решимость Великобритании противостоять РФ подрывается из-за проблем в обеспечении истощившейся армии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Paul Marriott
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Великобритания, столкнувшаяся с проблемами по закупке военного оборудования и сокращения численности своей армии, может столкнуться со сложностями в выполнении обязательств перед НАТО в противостоянии с РФ. Об этом сообщила 9 ноября британская газета-таблоид Daily Mail, ссылаясь на представителей Лейбористской партии.

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«Лондону будет сложно выполнить свои обязательства перед [Североатлантическим] альянсом из-за проблем с закупкой военного оборудования и сокращением численности британской армии. Экономический кризис увеличил издержки на оборону. Решимость Великобритании против России подрывается», — говорится в сообщении.

По словам теневого министра обороны страны Джона Хили, причиной сложившейся в Соединенном Королевстве ситуации послужила необдуманная отправка британского военного контингента в Эстонию и другие балтийские страны. Он указал, что впоследствии это «ударит по обороноспособности страны».

«У правительства нет никакого плана по сокращению издержек, в то время как британская армия сократится до 725 тыс. военнослужащих. Таких цифр не было с наполеоновских времен. Это может подорвать способность Великобритании вносить полноценный вклад в НАТО», — заключил он.

По данным издания, сейчас британская Лейбористская партия выдвинула на первый план другие проблемы, стоящие перед силами Великобритании.

«Программа бронированных автомобилей Ajax стоимостью £5,5 млрд отстает от графика на несколько лет из-за проблем с транспортными средствами, которые вызывают заболевания у экипажей и повреждают их слух. Планы по вводу в эксплуатацию нового разведывательного самолета E7A Wedgetail в следующем году были перенесены как минимум на 2024 год», — отмечается в публикации.

В сентябре немецкое издание Der Spiegel писало, что по срочному запросу министра обороны Украины Алексея Резникова НАТО призвало своих членов предоставить зимнее снаряжение для украинской армии.

8 ноября новый британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания передаст украинским военным 12 тыс. спальных комплектов для зимы, а также 150 палаток с обогревом. Также в середине декабря Лондон поставит для украинских войск 25 тыс. наборов одежды для низких температур.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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