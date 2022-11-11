«Тинькофф» признали лучшим работодателем среди российских финансовых компаний

«Тинькофф» стал лидером среди финансовых компаний в первом рейтинге работодателей России, который опубликовал РБК.

В общем списке компания заняла седьмое место, обогнав ряд других крупных банков, которые в топ-10 не попали. Таким образом «Тинькофф» стала единственной организацией из категории «Финансы и страхование», которая вошла в первую десятку рейтинга.

Лучшим среди всех работодателей, по версии РБК, стала «Лаборатория Касперского». На втором месте — горнорудная компания «Полиметалл», а на третьем — энергетическая компания «Энел Россия». В топ-10 рейтинга, помимо «Лаборатории Касперского» вошли две IT-компании: «Тинькофф» (7 место), «Яндекс» (9 место).

В общей сложности в рейтинг вошли 82 компании. При его подготовке компании-работодатели оценивались по многим критериям. В частности, учитывались средняя зарплата, текучесть персонала, объем инвестиций в развитие бизнеса, участие в благотворительных проектах, деловая репутация компании, а также надежность бизнеса.