«Политес» Качиньского: пьющие польки и собачья жизнь по-корейски
Как собаки поссорили нынешнего и бывшего президентов Южной Кореи, отчего польские женщины не рожают и какое отношение голливудский шаман имеет к уходу из дворца норвежской принцессы. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Всё ясно
На этой неделе норвежская принцесса Марта Луиза официально отказалась от своих монарших обязанностей ради того, чтобы спокойно заняться коммерческими проектами в сфере альтернативной медицины. Работать она будет со своим женихом — 47-летним бизнесменом Дюреком Вирретом, чаще именуемым шаманом Голливуда за любовь к нетрадиционным методам лечения.
Как пояснила королевская семья, решение Марты Луизы было мотивировано стремлением создать «более четкую границу между ее деловой деятельностью и ее ролью члена королевской семьи». А эта граница и правда была размыта: еще в 2019 году единственная дочь королевской четы согласилась не использовать свой титул в начинаниях, связанных с бизнесом. Однако нынешним летом, после обручения с темнокожим самопровозглашенным шаманом, 51-летняя невеста проехалась по Норвегии с лекционным туром «Принцесса и шаман».
Норвежская принцесса Марта Луиза
При этом Дюрек Вирретт и до обручения с принцессой — к слову, разведенной матерью троих детей — нравился далеко не всем. Одним пришлось не по душе его утверждение, что дети заболевают раком от того, что несчастны, другие остались не в восторге от истории с продажей им за $222 медальона «Оптимизатор духа», благодаря которому шаман якобы самоизлечился от COVID-19. Согласно сентябрьскому опросу, 17% норвежцев стали хуже относиться к королевской семье — в подавляющем большинстве случаев именно из-за связи Марты Луизы с шаманом.
Впрочем, главное, что сама принцесса, которая вопреки уходу сохранит свой титул по воле короля-отца, находится с избранником на одной волне — в 2012 году она объявила себя ясновидящей и не раз утверждала, что способна разговаривать с ангелами.
Где собака зарыта
В 2018 году, когда две Кореи — Южная и Северная — проводили саммит лидеров, нацеленный на достижение мира, Ким Чен Ын подарил в знак доброй воли своему коллеге Мун Чжэ Ину пару белых охотничьих собак Пхунсан — очень редкой породы, мало известной за пределами КНДР.
С тех пор президент Мун растил собак и одного из семерых появившихся впоследствии щенков как родных. Однако, ввиду того что животные были подарены иностранным лидером, по закону они считались госсобственностью и после ухода с поста президента в мае этого года Мун должен был отдать их в Президентский архив. Этого не произошло — в марте парламент внес поправки в закон, позволяющие оставлять подарки за экс-президентами, если это животные или растения.
Тем не менее на этой неделе Мун вернул трех животных государству. «Администрация президента, похоже, негативно относится к тому, чтобы доверить управление собаками Пхунсан бывшему президенту», — пояснил офис последнего такое решение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Негатив проявился в том, что Юн Сок Ель, по утверждению его предшественника, так и не дал добро на выделение средств на корм для животных и ветеринарную помощь. И это невзирая на то, что правительство уже разработало бюджетный план ежемесячных субсидий в размере 500 тыс. вон ($360) на корм для собак и ветеринарную помощь и в 2 млн вон ($1450) на наем работников для ухода за ними.
В ответ в офисе нынешнего главы Южной Кореи решительно отвергли обвинения в препятствиях с выделением финансовой помощи, отметив, что консультации о деньгах на содержание питомцев всё еще продолжаются.
Но, так или иначе, у корейского общества эта история уже оставила крайне неприятный осадок — ставшие в последние годы большими любителями собак южнокорейцы осудили обоих политиков за обращение с животными как с обычной собственностью.
Горе польской семьи
Низкий уровень рождаемости давно беспокоит многие развитые и развивающиеся страны. При этом большинство государств отдает себе отчет в том, что главная причина нежелания женщин рожать кроется в финансовых проблемах. Однако председатель польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский увидел корень проблемы совсем в другом: на днях он заявил, что в стране такой низкий уровень рождаемости, потому что дамы слишком много пьют. «И если ситуация, когда молодые женщины до 25 лет пьют столько же, сколько мужчины их возраста, продолжится, то детей не будет».
Ну а дальше Качиньского, у которого, кстати, нет ни жены, не детей, еще больше понесло. Со ссылкой на слова знакомого врача он сообщил публике, что если мужчина, чтобы стать алкоголиком, должен чрезмерно пить в течение 20 лет, то женщина спивается за два года. И повторил расхожее утверждение о неизлечимости женского алкоголизма, заметив — опять-таки со ссылкой на данные врача, — что тому «удалось вылечить треть своих пациентов-алкоголиков мужского пола, но ни одной женщины».
Польская общественность и политические оппоненты не смогли оставить эти заявления без ответа. Левый политик Иоанна Шойринг-Вельгус, например, назвала Качиньского патриархальным старикашкой, а его рассуждения — вздором. А организация Women's Strike призвала сограждан выйти на протест перед домом Качиньского в Варшаве 28 ноября — в 104-ю годовщину получения женщинами в Польше права голоса.
Согласно официальной статистике, уровень рождаемости в этой стране составляет чуть более 1,3 ребенка на каждую женщину — это ниже среднего показателя по Евросоюзу. И, как считают демографы, причины этому — фактический запрет на аборты в Польше, отсутствие доступа к сексуальному просвещению и процедурам экстракорпорального оплодотворения, а также инфляция, нехватка жилья и недоступность детских садов. А вовсе не тяга полек к бутылке.
И по попе палкой
Проблема с мерами наказания для тиктокеров, выкладывающих в соцсети не всегда проверенный контент, давно стала глобальной головной болью. В Нигерии на этой неделе опробовали довольно противоречивый способ наказать двух пользователей TikTok за клевету.
Суд штата Кано приговорил двух молодых людей, признавших свою вину в клевете и подстрекательстве к общественным беспорядкам, к 20 ударам плетьми, причем публично — видимо, чтоб другим неповадно было. Но это еще не все: в течение месяца тиктокеров Мухаммада и Бала обязали подметать помещения суда и мыть там туалеты. На закуску им впаяли штраф по $23 каждому и заставили снять видео с извинениями губернатору штата Ибрагиму Шекерау.
Именно он стал целью нападок тиктокеров, а впоследствии и причиной их бед. Молодые люди сняли видео с ехидными комментариями в адрес главы штата, где непрозрачно намекнули на его любовь прихватывать государственные земли и привычку спать на правительственных заседаниях. Обиженный господин Шекерау не стал спускать обиду, подал на тиктокеров в суд и в итоге выиграл его.
Двойные стандарты
Первая неделя владения платформой Twitter Илоном Маском принесла компании очень впечатляющие результаты: по данным издания Verge, рост числа пользователей — причем, что важно, монетизируемых, — составил более 20% и впервые превысил показатель в 250 млн аккаунтов.
Илон Маск возглавил компанию 28 октября, пояснив свое решение приобрести ее тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». И пообещал своему новоприобретенному детищу полную свободу слова. А заодно заявил, что в ближайшие месяцы компания будет делать «множество глупых вещей». Вольности, которые посулил подписчикам американский миллиардер, очевидно, им понравились, что и привлекло к платформе рекордное число новых пользователей.
А вот со своими сотрудниками Маск поступил не очень-то по-божески, свернув все их прошлые свободы. Мало того что новый владелец Twitter враз уволил половину из 7,5 тыс. работников, так еще и подложил свинью тем, кто остался в компании. Вечером 9 ноября, согласно сообщению Bloomberg, миллиардер, объявивший себя «главным по твитам», направил своим подчиненным письмо, где сообщил печальную весть — отныне все сотрудники, которые с начала пандемии имели право работать удаленно из любого места, обязаны проводить в офисе как минимум 40 часов в неделю. И, чтобы добить людей окончательно, заодно отменил и введенный в эпоху COVID-19 ежемесячный дополнительный выходной день для всей компании.