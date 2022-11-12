«Политес» Качиньского: пьющие польки и собачья жизнь по-корейски

Как собаки поссорили нынешнего и бывшего президентов Южной Кореи, отчего польские женщины не рожают и какое отношение голливудский шаман имеет к уходу из дворца норвежской принцессы. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Всё ясно

На этой неделе норвежская принцесса Марта Луиза официально отказалась от своих монарших обязанностей ради того, чтобы спокойно заняться коммерческими проектами в сфере альтернативной медицины. Работать она будет со своим женихом — 47-летним бизнесменом Дюреком Вирретом, чаще именуемым шаманом Голливуда за любовь к нетрадиционным методам лечения.

Как пояснила королевская семья, решение Марты Луизы было мотивировано стремлением создать «более четкую границу между ее деловой деятельностью и ее ролью члена королевской семьи». А эта граница и правда была размыта: еще в 2019 году единственная дочь королевской четы согласилась не использовать свой титул в начинаниях, связанных с бизнесом . Однако нынешним летом, после обручения с темнокожим самопровозглашенным шаманом, 51-летняя невеста проехалась по Норвегии с лекционным туром «Принцесса и шаман» .

Политес Качиньского Норвежская принцесса Марта Луиза Фото: Global Look Press/Chris Emil

При этом Дюрек Вирретт и до обручения с принцессой — к слову, разведенной матерью троих детей — нравился далеко не всем. Одним пришлось не по душе его утверждение, что дети заболевают раком от того, что несчастны, другие остались не в восторге от истории с продажей им за $222 медальона «Оптимизатор духа», благодаря которому шаман якобы самоизлечился от COVID-19. Согласно сентябрьскому опросу, 17% норвежцев стали хуже относиться к королевской семье — в подавляющем большинстве случаев именно из-за связи Марты Луизы с шаманом.

Впрочем, главное, что сама принцесса, которая вопреки уходу сохранит свой титул по воле короля-отца, находится с избранником на одной волне — в 2012 году она объявила себя ясновидящей и не раз утверждала, что способна разговаривать с ангелами .

Где собака зарыта

В 2018 году, когда две Кореи — Южная и Северная — проводили саммит лидеров, нацеленный на достижение мира, Ким Чен Ын подарил в знак доброй воли своему коллеге Мун Чжэ Ину пару белых охотничьих собак Пхунсан — очень редкой породы, мало известной за пределами КНДР.

С тех пор президент Мун растил собак и одного из семерых появившихся впоследствии щенков как родных . Однако, ввиду того что животные были подарены иностранным лидером, по закону они считались госсобственностью и после ухода с поста президента в мае этого года Мун должен был отдать их в Президентский архив. Этого не произошло — в марте парламент внес поправки в закон, позволяющие оставлять подарки за экс-президентами, если это животные или растения.

Фото: REUTERS /South Korean Presidential Office

Тем не менее на этой неделе Мун вернул трех животных государству . «Администрация президента, похоже, негативно относится к тому, чтобы доверить управление собаками Пхунсан бывшему президенту», — пояснил офис последнего такое решение в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской). Негатив проявился в том, что Юн Сок Ель, по утверждению его предшественника, так и не дал добро на выделение средств на корм для животных и ветеринарную помощь . И это невзирая на то, что правительство уже разработало бюджетный план ежемесячных субсидий в размере 500 тыс. вон ($360) на корм для собак и ветеринарную помощь и в 2 млн вон ($1450) на наем работников для ухода за ними.

В ответ в офисе нынешнего главы Южной Кореи решительно отвергли обвинения в препятствиях с выделением финансовой помощи, отметив, что консультации о деньгах на содержание питомцев всё еще продолжаются.

Но, так или иначе, у корейского общества эта история уже оставила крайне неприятный осадок — ставшие в последние годы большими любителями собак южнокорейцы осудили обоих политиков за обращение с животными как с обычной собственностью.

Горе польской семьи

Низкий уровень рождаемости давно беспокоит многие развитые и развивающиеся страны. При этом большинство государств отдает себе отчет в том, что главная причина нежелания женщин рожать кроется в финансовых проблемах. Однако председатель польской консервативной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский увидел корень проблемы совсем в другом: на днях он заявил, что в стране такой низкий уровень рождаемости, потому что дамы слишком много пьют . «И если ситуация, когда молодые женщины до 25 лет пьют столько же, сколько мужчины их возраста, продолжится, то детей не будет».

Ну а дальше Качиньского, у которого, кстати, нет ни жены, не детей, еще больше понесло. Со ссылкой на слова знакомого врача он сообщил публике, что если мужчина, чтобы стать алкоголиком, должен чрезмерно пить в течение 20 лет, то женщина спивается за два года. И повторил расхожее утверждение о неизлечимости женского алкоголизма, заметив — опять-таки со ссылкой на данные врача, — что тому «удалось вылечить треть своих пациентов-алкоголиков мужского пола, но ни одной женщины».

Политес Качиньского Фото: TASS/Zuma/Maciej Luczniewski

Польская общественность и политические оппоненты не смогли оставить эти заявления без ответа. Левый политик Иоанна Шойринг-Вельгус, например, назвала Качиньского патриархальным старикашкой , а его рассуждения — вздором. А организация Women's Strike призвала сограждан выйти на протест перед домом Качиньского в Варшаве 28 ноября — в 104-ю годовщину получения женщинами в Польше права голоса.

Согласно официальной статистике, уровень рождаемости в этой стране составляет чуть более 1,3 ребенка на каждую женщину — это ниже среднего показателя по Евросоюзу. И, как считают демографы, причины этому — фактический запрет на аборты в Польше, отсутствие доступа к сексуальному просвещению и процедурам экстракорпорального оплодотворения, а также инфляция, нехватка жилья и недоступность детских садов . А вовсе не тяга полек к бутылке.

И по попе палкой

Проблема с мерами наказания для тиктокеров, выкладывающих в соцсети не всегда проверенный контент, давно стала глобальной головной болью. В Нигерии на этой неделе опробовали довольно противоречивый способ наказать двух пользователей TikTok за клевету .

Суд штата Кано приговорил двух молодых людей, признавших свою вину в клевете и подстрекательстве к общественным беспорядкам, к 20 ударам плетьми, причем публично — видимо, чтоб другим неповадно было. Но это еще не все: в течение месяца тиктокеров Мухаммада и Бала обязали подметать помещения суда и мыть там туалеты. На закуску им впаяли штраф по $23 каждому и заставили снять видео с извинениями губернатору штата Ибрагиму Шекерау .

Политес Качиньского Фото: Global Look Press/Dinendra Haria

Именно он стал целью нападок тиктокеров, а впоследствии и причиной их бед. Молодые люди сняли видео с ехидными комментариями в адрес главы штата, где непрозрачно намекнули на его любовь прихватывать государственные земли и привычку спать на правительственных заседаниях. Обиженный господин Шекерау не стал спускать обиду, подал на тиктокеров в суд и в итоге выиграл его.

Двойные стандарты

Первая неделя владения платформой Twitter Илоном Маском принесла компании очень впечатляющие результаты: по данным издания Verge, рост числа пользователей — причем, что важно, монетизируемых, — составил более 20% и впервые превысил показатель в 250 млн аккаунтов .

Илон Маск возглавил компанию 28 октября, пояснив свое решение приобрести ее тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». И пообещал своему новоприобретенному детищу полную свободу слова. А заодно заявил, что в ближайшие месяцы компания будет делать «множество глупых вещей» . Вольности, которые посулил подписчикам американский миллиардер, очевидно, им понравились, что и привлекло к платформе рекордное число новых пользователей.

Политес Качиньского Фото: REUTERS/Dado Ruvic