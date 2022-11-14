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Всероссийский день призывника – 2022: история и традиции праздника

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В России 15 ноября отмечают День призывника — праздник новобранцев, имеющий особое значение на фоне повышения престижа Вооруженных сил РФ. В 2022 году торжество приходится на вторник. Об истории и традициях знаменательного дня рассказали в своем материале «Известия».

День призывника – 2022: история праздника

Воинская повинность существовала в России еще со времен Московского государства. Еще тогда регулярную службу несли специально обученные люди — дворяне, а остальное население призывали в случае необходимости. С тех пор законодательные основы менялись при разных правителях и государственных строях, однако призыв неизменно оставался частью жизни отдельных категорий населения.

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В соответствии с действующей Конституцией РФ защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина. Призыв на военную службу касается всех россиян мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или обязанных состоять на воинском учете.

Указ об учреждении Дня призывника подписан в 1992 году президентом РФ Борисом Ельциным. Праздник нацелен на повышение значимости военной службы в глазах общественности, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.

День призывника – 2022: традиции праздника

Традиционно Всероссийский день призывника приходится на время осеннего призыва в армию. В 2022 году он начался 1 ноября, на месяц позже обычного, а закончится, как и всегда, 31 декабря.

Однако в день праздника в военкоматы ходят не только призывники, но и школьники, и студенты, которым предстоит заступать на военную службу. Для них проводят патриотические мероприятия — напутственные речи, познавательные лекции. Кроме того, сотрудники военных комиссариатов и другие служащие силовых структур сами посещают учебные учреждения с выступлениями.

Для учащихся школ, колледжей и некоторых вузов организуют экскурсии в воинские части и музеи. На Поклонной горе проходят торжественные шествия роты почетного караула.

Призывников поздравляют близкие, сослуживцы и члены командования. Нередко молодым людям вручают подарки в виде сухого пайка или необходимых в казарме атрибутов.

10 ноября в России отмечали День сотрудника органов внутренних дел — праздник полицейских. «Известия» рассказали читателям об истории и традициях знаменательного дня. Другие события осени 2022 года можно посмотреть в специальном календаре.

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