Пешеходный мост в Якутске признали опасным
Прокуратура признала опасным пешеходный мост в селе Марха, которое входит в городской округ Якутска. Сооружение является бесхозным.
Мост был построен в 1990 году. Он не состоит в реестре муниципальной собственности, по договору ответственного хранения сооружение обслуживает администрация микрорайона Марха. Об этом сообщает ИА SakhaNews.
Специалисты управления госжилстройнадзора установили, что мост построен из подручных материалов, которые уже были в употреблении. Техническое состояние конструкции не отвечает требованиям безопасности. В прокуратуре усмотрели нарушение прав жителей микрорайона.
Правоохранительные органы внесли представление об устранении нарушений в Окружную администрацию Якутска.