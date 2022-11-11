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Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода российских войск

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Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине не может завершиться без выхода российских войск. Об этом он заявил 10 ноября в общении с журналистами.

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«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины», — заявил глава государства.

Накануне Байден пообещал на втягивать США в конфликт на Украине. Он заявил, что его просили обеспечить безопасность воздушного пространства над Украиной при помощи американской авиации, а также ракет дальнего радиуса действия, однако президент Украины Владимир Зеленский получил отказ.

Также президент США указал, что сложно судить о готовности Украины начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта. По его словам, «еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готов ли Киев к компромиссам с Москвой».

31 октября Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Он пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров, однако киевские власти не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция РФ известна.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Это произошло после того, как 30 сентября Путин во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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