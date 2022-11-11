Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода российских войск
Президент США Джо Байден заявил, что конфликт на Украине не может завершиться без выхода российских войск. Об этом он заявил 10 ноября в общении с журналистами.
«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины», — заявил глава государства.
Накануне Байден пообещал на втягивать США в конфликт на Украине. Он заявил, что его просили обеспечить безопасность воздушного пространства над Украиной при помощи американской авиации, а также ракет дальнего радиуса действия, однако президент Украины Владимир Зеленский получил отказ.
Также президент США указал, что сложно судить о готовности Украины начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта. По его словам, «еще предстоит увидеть, будет ли принято решение о том, готов ли Киев к компромиссам с Москвой».
31 октября Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Он пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров, однако киевские власти не имеют желания говорить с Москвой, несмотря на то, что позиция РФ известна.
Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что руководство России, включая и президента страны, по-прежнему готово к переговорам по Украине. Он отметил, что «за Россией дело не станет», если к ней будут обращаться с какими-либо «реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и уважения интересов друг друга», а также если к РФ будут обращаться с предложениями, которые «направлены на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран».
Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным. Это произошло после того, как 30 сентября Путин во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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