Складские помещения загорелись в Алма-Ате
Крупный пожар вспыхнул на рынке в Казахстане. Об этом сообщил ресурс Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента чрезвычайных ситуаций (ДЧС) города Алма-Ата в пятницу, 11 ноября.
ЧП произошло ранее в этот день в Жетысуском районе, в микрорайоне Северное кольцо, 7Б. Загорелись склады.
«Силы и средства ДЧС Алма-Аты направили по повышенному рангу вызова № 2-БИС», — приводит телеканал «360» сообщение ведомства.
На кадрах пожара, которые пользователи публикуют в соцсетях, можно видеть огромные клубы черного дыма и языки пламени. Спасатели работают над ликвидацией возгорания.
Как сообщает телеканал «Звезда», территория вокруг места ЧП оцеплена. Действия спасателей координируют три оперативных штаба. К месту пожара также направлен пожарный автопоезд. Задействовано 25 единиц техники и 86 человек личного состава.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее 11 ноября пожар вспыхнул в автосервисе в Московской области. Огонь удалось локализовать на площади 60 кв. м.