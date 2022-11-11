Выплата по ОСАГО выросла в среднем на 5 тыс. рублей
Средняя выплата по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2022 года составила 74 296 рублей, что на 5 тыс. рублей больше, чем в 2021 году (69 253 рубля). Об этом рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСО) Евгений Уфимцев, сообщила 11 ноября «Российская газета».
По словам специалиста, ежеквартальная статистика показывает, что динамика средней выплаты взаимосвязана с ростом цен на запчасти, а их рост стоимости заметно вырос именно к третьему кварталу 2022 года.
«Рост стоимости запчастей находит отражение в регулярно обновляющихся справочниках запчастей и закономерно приводит к ускоряющемуся росту выплат по ОСАГО. <...> Это результат конкуренции между страховщиками за безубыточных автовладельцев и возросшей вследствие расширения тарифного коридора возможности гибко назначать тариф с учетом факторов, влияющих на их аварийность», — сказал Евгений Уфимцев выступая на форуме FINOPOLIS.
Если в первом и втором кварталах 2022 года средняя выплата составила 71,6 тыс. рублей, то в третьем квартале 2022 года она выросла сразу на 14%, до 81,6 тыс. рублей.
Eвгений Уфимцев отметил, что количество заявленных за 9 месяцев страховых случаев снизилось на 7% — с 1,75 до 1,62 млн. Также на 7% снизилось и количество урегулированных убытков — с 1,64 до 1,53 млн рублей. В результате общая сумма выплат за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года практически не изменилась и составила 113,7 млрд рублей.
19 октября вступил в силу новый справочник по ценам на запчасти. Он был составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и будет учитывать ситуацию на рынке запчастей в соответствии с которым будут рассчитываться выплаты по ОСАГО. По оценке РСА, изменение средней стоимости запчастей по сравнению со справочником от 19 сентября текущего года незначительное.