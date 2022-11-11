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Выплата по ОСАГО выросла в среднем на 5 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Средняя выплата по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2022 года составила 74 296 рублей, что на 5 тыс. рублей больше, чем в 2021 году (69 253 рубля). Об этом рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСО) Евгений Уфимцев, сообщила 11 ноября «Российская газета».

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По словам специалиста, ежеквартальная статистика показывает, что динамика средней выплаты взаимосвязана с ростом цен на запчасти, а их рост стоимости заметно вырос именно к третьему кварталу 2022 года.

«Рост стоимости запчастей находит отражение в регулярно обновляющихся справочниках запчастей и закономерно приводит к ускоряющемуся росту выплат по ОСАГО. <...> Это результат конкуренции между страховщиками за безубыточных автовладельцев и возросшей вследствие расширения тарифного коридора возможности гибко назначать тариф с учетом факторов, влияющих на их аварийность», — сказал Евгений Уфимцев выступая на форуме FINOPOLIS.

Если в первом и втором кварталах 2022 года средняя выплата составила 71,6 тыс. рублей, то в третьем квартале 2022 года она выросла сразу на 14%, до 81,6 тыс. рублей.

Eвгений Уфимцев отметил, что количество заявленных за 9 месяцев страховых случаев снизилось на 7% — с 1,75 до 1,62 млн. Также на 7% снизилось и количество урегулированных убытков — с 1,64 до 1,53 млн рублей. В результате общая сумма выплат за три квартала 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года практически не изменилась и составила 113,7 млрд рублей.

19 октября вступил в силу новый справочник по ценам на запчасти. Он был составлен по новым правилам расчета цен с учетом аналогов оригинальных запчастей и будет учитывать ситуацию на рынке запчастей в соответствии с которым будут рассчитываться выплаты по ОСАГО. По оценке РСА, изменение средней стоимости запчастей по сравнению со справочником от 19 сентября текущего года незначительное.

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