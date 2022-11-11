Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Амурской области
Внедорожник столкнулся с грузовиком на трассе в Магдагачинском районе Амурской области. Один человек получил смертельные травмы.
По данным МВД, утром 11 ноября в поселке Магдагачи автомобиль Toyota Land Cruiser столкнулся с грузовиком Hino Пассажир внедорожника 1955 года рождения скончался на месте от полученных травм. Водителя грузовика госпитализированы, сообщает Амурская служба новостей.
Еще одна утренняя авария зарегистрирована в Завитинском районе. На федеральной трассе «Амур» неустановленный водитель выехал на встречную полосу и создал помеху для Honda Civic. Иномарка из-за этого врезалась в леерное ограждение и столкнулась с машиной Volvo. Водитель Honda погиб.
Из-за снегопада на дорогах Амурской области образовался снежный накат, местами наблюдается гололедица. Дорожники устраняют последствия непогоды.