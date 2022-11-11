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Столичным экспортерам предложили выбрать самые перспективные зарубежные выставки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Столичным экспортерам предложили выбрать самые перспективные зарубежные выставки для презентации товаров и услуг в 2023 году. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ) запустили соответствующее голосование.

Поучаствовать в опросе можно до 24 ноября, по его итогам будет сформирован план участия столичного бизнеса в крупных международных экспозициях и форумах под брендом Made in Moscow («Сделано в Москве»).

«Такая мера поддержки традиционно пользуется высоким спросом. За шесть лет 1,5 тыс. московских компаний представляли город более чем на 80 международных выставках. На этот раз предпринимателям предлагают выбрать события в 11 категориях — от информационных технологий до электроники и креативных индустрий», — отметила Сергунина.

В список также вошли профильные выставки для производителей мебели, продуктов питания и детских товаров.

Кроме того, в рамках голосования предлагается выбрать многоотраслевые мероприятия, которые пройдут в странах Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ, и предложить свои варианты.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин напомнил, что в 2022 году стенды Made in Moscow работали на выставках в ОАЭ, Армении, Узбекистане, Азербайджане и Казахстане. В ноябре и декабре объединенные экспозиции впервые будут представлены в Алжире и Индии.

Принять участие в зарубежных мероприятиях при поддержке МЭЦ могут компании, которые были зарегистрированы в столице не менее шести месяцев назад. Они не должны находиться в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства и у них не должно быть налоговых задолженностей на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Московский экспортный центр берет на себя расходы, связанные с деловой программой, включая затраты на аренду и оформление стенда, регистрационные взносы, услуги переводчиков.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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