Дело об отключении света в «Москва-Сити» передадут в Генпрокуратуру
Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов считает необходимым подать заявление в Генпрокуратуру (ГП) РФ из-за отключения электричества в квартале «Москва-Сити», которое произошло 3 ноября. Об этом он заявил в пятницу, 11 ноября, в ходе всероссийского совещания «О подготовке субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к ОЗП 2022-2023 годов».
«Анализ причин уже сегодня говорит о том, что ТСО-владелец электросетевого оборудования — ООО «Энергия и Технологии» не занимается оперативным обслуживанием оборудования, регламентным обслуживанием, у персонала отсутствует понимание алгоритма работы АВР», — сообщил Шульгинов.
По его словам, схема энергоснабжения на период аварии не соответствовала первой категории надежности. Кроме того, у компании нет единого центра ответственности, а также отсутствует взаимодействие между сетевой группой и организацией, отвечающей за работу дизельных генераторов.
«Учитывая значимость этого события и риска возникновения техногенных аварий по энергоснабжению высотных зданий, мне кажется, необходимо акт расследования направить в Генпрокуратуру», — резюмировал министр.
3 ноября три башни в квартале «Москва-Сити» остались без света из-за сработавшей сигнализации. По данным «Известий», в зданиях не работали пять лифтов. В одном из них застряли четыре человека.
В это же время проходило совещание президента России Владимира Путина с правительством. Когда глава Минэкономразвития Максим Решетников подключился к заседанию из башни «Москва-Сити», глава государства выразил надежду, что ремонтные работы не помешают тому выступить с докладом об инвестициях. В 18:58 электроснабжение было полностью восстановлено. Однако Решетникову и главе Минпромторга Денису Мантурову пришлось сидеть на совещании без света.