В Twitter раскритиковали Зеленского за его заявление о переговорах с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он никогда не исключал возможности переговоров с Россией, подверглось резкой критике со стороны пользователей Twitter.

Еще в начале октября лидер ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

При этом 11 ноября украинский президент заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой, а говорил, что Украина будет вести переговоры только с «другой Россией», которая «действительно стремится к миру».

В ответ на это многие пользователи Twitter отметили, что Зеленский действует по указанию своих западных покровителей, и от него, по сути, в этом вопросе ничего не зависит.

«Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать, начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть», — написал пользователь Twitter.

«В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет искренности, или, скажем так, силы, стоящие за ним, не намерены вести мирные переговоры с Россией», — отметил другой.

«Он забыл сказать, что США будут продолжать растягивать этот конфликт так долго, как им заблагорассудится, а Зеленский просто еще одна марионетка», — подчеркнул еще один.

«Его заявления ничего не значат, этот случай не исключение», — заключил один из комментаторов.

Ранее, 7 ноября, Зеленский сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

Российская же сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. 31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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