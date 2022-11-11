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В Twitter раскритиковали Зеленского за его заявление о переговорах с Россией

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он никогда не исключал возможности переговоров с Россией, подверглось резкой критике со стороны пользователей Twitter.

Еще в начале октября лидер ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с российской стороной. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров, пока Владимир Путин является президентом РФ.

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При этом 11 ноября украинский президент заявил, что никогда не закрывал двери для переговоров с Москвой, а говорил, что Украина будет вести переговоры только с «другой Россией», которая «действительно стремится к миру».

В ответ на это многие пользователи Twitter отметили, что Зеленский действует по указанию своих западных покровителей, и от него, по сути, в этом вопросе ничего не зависит.

«Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать, начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть», — написал пользователь Twitter.

«В его заявлениях о мирных переговорах абсолютно нет искренности, или, скажем так, силы, стоящие за ним, не намерены вести мирные переговоры с Россией», — отметил другой.

«Он забыл сказать, что США будут продолжать растягивать этот конфликт так долго, как им заблагорассудится, а Зеленский просто еще одна марионетка», — подчеркнул еще один.

«Его заявления ничего не значат, этот случай не исключение», — заключил один из комментаторов.

Ранее, 7 ноября, Зеленский сообщил, что готов сесть за стол переговоров при условии, что будет восстановлена территориальная целостность Украины, убытки возмещены, а «военные преступники» наказаны. Также он потребовал гарантий того, что ситуация не повторится в будущем.

Российская же сторона неоднократно утверждала, что готова к переговорам, тогда как украинское руководство запретило их на законодательном уровне.

Как указала 2 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. 31 октября Путин заявлял, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта в Турции. До этого представители сторон несколько раз встречались в Белоруссии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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