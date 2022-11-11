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Эксперты рассказали о продолжающих развитие в РФ международных ритейлерах

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Фото: TASS/Zuma
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Несмотря на текущую ситуацию, некоторые международные ритейлеры продолжают выходить на российский рынок и увеличивать здесь свое присутствие, рассказали «Известиям» аналитики консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia).

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В частности, по информации аналитиков, в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге открылся турецкий fashion-бренд Perspective, который имеет уже пять магазинов в российских ТЦ. В ТРЦ «Галерея Краснодар» открылся магазин с китайским брендом одежды Li-Ning, сказали в компании.

По данным экспертов, в ТЦ «Центральный» в Чите открылся спортивный магазин китайского бренда ANTA Sports, который также дебютировал в России в 2022 году. Бренд ANTA Sports был официальным экипировочным партнером зимних Олимпийских игр 2022 года, добавили там.

В Москве также открываются точки различных зарубежных брендов, отметили эксперты. Например, в ТРЦ «Афимолл» появился магазин нижнего белья Tezenis (Италия), планируется открытие бренда Alex YVN (Армения). В ТРЦ «Саларис» открылся магазин Abricot, созданный международной командой из России, Франции и Италии. В ТРЦ «Атриум» и «Авиапарк» появились корнеры японского бренда инновационных девайсов для кожи L&L Skin, сообщили в компании.

Также в компании рассказали, что до конца года на российский рынок планируют выйти турецкие сети общественного питания — бренды формата «фастфуд» Chitir Chicken и Yesen Burger, ресторан Little Kitchen, который запланировал открыть три точки, и сеть кофеен Arabica.

В настоящее время переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, в том числе крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Кроме того, выход на российский рынок сейчас обсуждают операторы из Казахстана, Белоруссии и Италии. Также в ближайшее время планируется выход армянского бренда Alex YVN, сказали эксперты.

Как заявила региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева, с уходом ряда международных брендов российские ритейлеры и игроки из Казахстана, Беларуси, Турции и Италии смогут занять большую часть освободившихся площадей. По ее словам, обеспечить это позволит дробление крупных помещений на более мелкие для монобутиков, на которые уже наблюдается значительный спрос.

«Крупные сетевые ритейлеры ориентируются на создание новых форматов (Lime, Melon Fashion Group, «Cнежная королева», Gloria Jeans, «Аскона» и другие), а небольшие компании планируют осваивать мультибрендовые дизайнерские пространства и универмаги, поскольку при сравнительно меньших затратах и эффективном продвижении эти форматы обеспечивают более высокий трафик, чем в монобутиках. Кроме того, в этом случае местные власти могут оказывать поддержку локальным производителям, обеспечивая их льготными площадкам в торговых центрах для реализации продукции», — пояснила Хакбердиева.

На текущий момент всё больше иностранных компаний желают сохранить свое присутствие в России, а некоторые из них продолжают расширять и диверсифицировать свой бизнес на территории страны.

7 ноября стало известно, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки в Россию. А испанская сеть магазинов одежды Inditex (такие бренды, как Zara, Massimo Dutti, Bershka и др.), рассматривая варианты с возобновлением работы магазинов в России, 25 октября заявила о продаже своего бизнеса в РФ франчайзи Daher group.

Как сообщили в NF Group 19 октября, сейчас растет число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту — таким образом, на рынке продолжают функционирование 17 ритейлеров.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Центр стратегических разработок 7 октября опубликовал доклад, согласно которому иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе, потеряли от $200–240 млрд.

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