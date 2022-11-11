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Синоптик пообещал рекордно теплую погоду в Петербурге до конца недели

Синоптик Леус предрек рекордно теплую погоду в Петербурге до конца недели
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 11 и 12 ноября в Санкт-Петербурге температура воздуха может побить два суточных рекорда.

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В своем Telegram-канале в пятницу, 11 ноября, специалист написал, что «сегодня к западным берегам Скандинавии приблизится очередной североатлантический циклон, и по его периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы».

Как отметил Леус, погода из-за циклона останется облачной, пройдут небольшие дожди, усилится ветер. Столбики термометров поднимутся до +10…+12 градусов, по области — до +8…+13 градусов. Ветер ожидается юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

«В субботу небольшие дожди, сильный ветер, к вечеру возможны прояснения, последний день рекордного тепла», — отметил Леус.

Синоптик напомнил, что предыдущий суточный рекорд максимальной температуры воздуха фиксировали 11 ноября 2008 года. Тогда воздух в Петербурге прогрелся до +10,8 градуса, отмечает телеканал «360».

10 ноября главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что температура воздуха в Петербурге достигла +10,5 градуса, что стало новым экстремумом для 10 ноября, отмечает REGNUM.

Ночь на 10 ноября стала самой теплой в Санкт-Петербурге за всё время метеонаблюдений с 1881 года. Температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градуса. До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градуса.

9 ноября Колесов сообщал, что в городе был побит температурный рекорд 1926 года, когда 9 ноября воздух прогрелся до +9,3 градуса, пишет RT.

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