В Запорожской области совершено покушение на замминистра по культуре региона
На заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко пытались утром в пятницу, 11 ноября, совершить покушение в Мелитополе, сообщили в правоохранительных органах.
«В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда», — сообщили журналистам в правоохранительных органах.
Отмечается, что чиновник жив, но контужен.
Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Бойко госпитализирован.
«Было покушение на Андрея Бойко. Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. ‹...› Андрей Бойко получил легкие ранения. Его жизни ничего не угрожает», — рассказал он «РИА Новости».
5 ноября стало известно, что в Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР) было совершено покушение на судью Верховного суда региона Александра Никулина. Он получил огнестрельные ранения. Тогда его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
12 октября покушение было совершено на заместителя главы администрации поселка Белозерки в Херсонской области Андрея Кошелева. По сообщению администрации региона, был совершен теракт путем подрыва. Врачи оказали Кошелеву помощь и отметили, что его жизни ничего не угрожает.
19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября по итогам референдумов президент РФ подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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