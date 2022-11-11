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В Запорожской области совершено покушение на замминистра по культуре региона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко пытались утром в пятницу, 11 ноября, совершить покушение в Мелитополе, сообщили в правоохранительных органах.

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«В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда», — сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Отмечается, что чиновник жив, но контужен.

Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, Бойко госпитализирован.

«Было покушение на Андрея Бойко. Был совершен направленный взрыв с целью его убийства. ‹...› Андрей Бойко получил легкие ранения. Его жизни ничего не угрожает», — рассказал он «РИА Новости».

5 ноября стало известно, что в Углегорске Донецкой Народной Республики (ДНР) было совершено покушение на судью Верховного суда региона Александра Никулина. Он получил огнестрельные ранения. Тогда его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

12 октября покушение было совершено на заместителя главы администрации поселка Белозерки в Херсонской области Андрея Кошелева. По сообщению администрации региона, был совершен теракт путем подрыва. Врачи оказали Кошелеву помощь и отметили, что его жизни ничего не угрожает.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября по итогам референдумов президент РФ подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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