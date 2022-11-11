Производство альпинистского снаряжения откроют в Истре
В подмосковной Истре откроют производство оборудования для альпинизма. Разрешение на строительство комплекса выдало региональное министерство жилищной политики. Застройщиком выступит ООО «Венто-2М».
Речь идет о создании швейного производства и помещений для хранения материалов и готовых изделий. Также в планах — строительство учебного центра и испытательной лаборатории для изучения и проверки новых разработок и тестовых образцов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Проект реализуют в два этапа: сначала построят склад, высотный полигон и корпус контроля качества, а затем — производственный корпус, оснащенный современным оборудованием. Общая площадь — более 7 тыс. кв. м. Планируется создать 200 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что Московский инновационный кластер создал межотраслевой кластер 3D-печати и промышленного дизайна. Он займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В него уже вошли 35 столичных компаний. Первый проект будет связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий.