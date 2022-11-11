Два человека погибли в ДТП с маршрутным такси в Новосибирске
Два человека погибли в ДТП с маршрутным такси в Новосибирске, сообщили 11 ноября в минздраве региона.
Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших в результате аварии.
«В легковой машине двое погибших. Пострадавших — восемь. Их состояние уточняется», — передает сообщение ТАСС.
Маршрутное такси и легковой автомобиль Toyota столкнулись в пятницу на пересечении улиц Титова и Широкой в Ленинском районе Новосибирска. По факту произошедшего организована проверка.
Также утром три человека погибли под Красноярском и еще один пострадал в результате ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Авария произошла на 70-м км автодороги Красноярск – Енисейск. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.