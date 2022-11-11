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В Мелитополе высадили 20 тыс. саженцев деревьев

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Под Мелитополем высадили 20 тыс. саженцев деревьев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Об этом 11 ноября журналистам сообщил глава района Андрей Сигута.

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«К сожалению, в последние годы на Украине программы по высадке леса не было. Была не высадка, а вырубка активная. Я думаю, это только начало, и в дальнейшем программа будет продолжена. Сегодня высажено 20 тыс. саженцев»,— рассказал он.

Исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Запорожской области Александр Воробьев также пояснил, что площадь высадки составила 4,1 га. Саженцы предоставлены питомником, находящимся на территории местного лесничества.

По его словам, в районе продолжат сажать деревья в том числе в местах, где леса были уничтожены пожарами.

Заместитель министра имущественных и земельных отношений администрации Запорожской области Игнат Яремчук 3 ноября рассказал «Известиям», что в больницах Мелитополя провели оценку состояния медицинского оборудования. По его словам, уже 47 больниц признаны подлежащими национализации.

31 октября врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что Мелитополь начал получать российский газ. По его словам, отопительный сезон в регионе проходит в соответствии с планом властей.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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