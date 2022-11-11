ВСУ выпустили из РЗСО HIMARS шесть ракет по Донецку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Донецку. Об этом 11 ноября сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как говорится в сообщении, обстрел произошел 11 ноября в 8:55. Под удар попал Куйбышевский район Донецка.
Куйбышевский район города подвергся обстрелу со стороны ВСУ и накануне, 10 ноября. В результате попадания украинского снаряда в квартиру жилого дома погиб молодой человек 2002 года рождения, еще одна женщина госпитализирована.
«Известия» побывали на месте происшествия. В результате удара в квартире оказались выбиты окна. Снаряд попал в жилую комнату, где находился молодой человек.
Ранее, 8 ноября, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ по Кировскому району Донецка погиб подросток.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».