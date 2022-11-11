В Винницкой области заявили о повреждении критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры оказался поврежден в Винницкой области Украины. Об этом сообщил глава региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале 11 ноября.

«11 ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы», ― написал Борзов.

При этом он не уточнил, какой именно объект оказался задет и каков масштаб повреждений.

Ранее, 1 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атак России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры.

31 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о повреждении 18 объектов в 10 регионах Украины, большинство из них — объекты энергетики. Он добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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