Бойцы минометного подразделения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили группу украинских диверсантов в Запорожской области. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает «РИА Новости».

«Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их [украинских формирований] боевые точки выявляются и уничтожаются», — рассказал агентству командир расчета.

Ранее, 8 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что на запорожском направлении со стороны Киева воюют боевики националистического формирования «Кракен», а также польские наемники. По его словам, на этих направлениях украинские главнокомандующие выставили мобилизованных местных жителей первым эшелоном обороны и заградительным отрядом для наемников.

В начале ноября Рогов рассказал, что в Запорожской области российские специалисты проверяют территории, где диверсанты вооруженных сил Украины (ВСУ) могли заложить взрывчатку.

В конце октября он также сообщил, что около 40 наемников уничтожены и порядка 60 ранены при ударе по газораспределительной станции в пригороде Запорожья. Кроме того, ударом были уничтожены два бронетранспортера, два грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости, более 10 автомобилей получили повреждения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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