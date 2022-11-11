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Сюжет:

В Британии указали на готовность Северной Европы продолжать помогать Киеву

Минобороны Великобритании: страны Северной Европы продолжат оказывать поддержку Киеву
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Фото: REUTERS/Pool/Andy Commins
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Страны Северной Европы продолжают активно помогать Украине. Об этом заявил глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес 10 ноября.

В этот день главы министерств обороны Объединенных экспедиционных сил (JEF) встретились в Эдинбурге. В состав союза входят Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Соединенное Королевство.

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«Страны JEF остаются непоколебимыми в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. С февраля члены JEF находятся в авангарде дипломатической, финансовой, гуманитарной и военной поддержки Украине на национальном уровне и в различных международных рамках», ― говорится в сообщении британского минобороны.

Отмечается, что представители JEF посетили полигоны, на которых сотрудники организации в настоящий момент обучают украинских военных в рамках международного предложения по обучению.

«Вместе мы поставляем украинским гражданам навыки, возможности и личное снаряжение, которые нужны им для защиты их родины», ― подчеркнули члены JEF.

Также главы североевропейских оборонных ведомств обсудили то, как им следует адаптировать свою тактику поддержки Киева в связи с развитием конфликта.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что страны Евросоюза не смогли договориться насчет выделения Украине макроэкономической помощи в размере €3 млрд до конца 2022 года. В ЕС выразили надежду обеспечить Киев значительной финансовой поддержкой в январе 2023 года.

До этого, 21 октября, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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