Трюдо обсудил с Зеленским варианты дальнейшей помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила канцелярия канадского лидера 10 ноября.

Отмечается, что канадский лидер выразил неизменную солидарность Оттавы с Киевом.

«Премьер-министр подтвердил обязательство Канады по поддержке Украины и ее народа путем военной, экономической и гуманитарной помощи до тех пор, пока это необходимо», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы двух стран обсудили возможности сотрудничества в ближайшие месяцы и в долгосрочной перспективе.

Отдельной темой были варианты помощи «тем, кто больше всего страдает от продовольственной небезопасности».

Ранее в этот день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США планируют продолжать оказывать военную поддержку Украине. Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила о планах США помочь Украине создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

До этого, 19 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с Зеленским. Он напомнил о важности дипломатического решения конфликта на Украине и заявил о готовности Турции внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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