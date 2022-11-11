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В Южной Корее опровергли сообщения о передаче летального оружия Украине

Yonhap: МО Южной Кореи заявило, что Сеул не намерен поставлять летальное оружие Украине
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Министерство обороны Южной Кореи заявило, что страна ведет переговоры о продаже боеприпасов Соединенным Штатам Америки, и в обсуждаемой сделке конечный покупатель ― США. Об этом сообщило агентство Yonhap 11 ноября.

В южнокорейском минобороны подчеркнули, что политика страны в отношении поставок Украине только нелетального оружия остается неизменной.

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Ранее, 10 ноября, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Южная Корея впервые в истории продаст США партию из, предположительно, 100 тыс. боеприпасов для артиллерии, которые впоследствии будут перепроданы Украине.

Такого количества снарядов могло бы хватить Киеву на несколько недель. США же такой сделкой смогли бы сэкономить собственные арсеналы, «стремительно истощающиеся» на фоне военной помощи Украине.

В конце сентября стало известно, что Южная Корея передаст Украине пакет военной помощи на общую сумму $3 млрд через чешские фирмы. Речь шла о зенитно-ракетных комплексах Chiron и артиллерийских снарядах.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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