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Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» российских Вооруженных сил нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

На кадрах, опубликованных Минобороны, виден процесс заряжания установок 220-миллиметровыми снарядами, прибытие расчетов на позиции для ведения огня.

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Отмечается, что военные проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-миллиметровыми реактивными снарядами по позициям, командным пунктам и колоннам украинских националистов.

В оборонном ведомстве рассказали, что поражение позиций врага проводится парами и по одной боевой машине. Всё зависит от задач, которые перед военнослужащими ставит командование.

При этом беспилотные летательные аппараты (БПЛА) обеспечивают корректировку огня и доразведку целей.

Ранее, 10 ноября, расчеты 120-миллиметрового миномета Западного военного округа (ЗВО) поразили позиции ВСУ в зоне проведения спецоперации. С воздуха бойцам помогает беспилотник, который проводит разведку, в результате чего те корректируют направление стрельбы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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