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Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Замглавы минэкономики Украины Качка: отказ США от помощи приведет к победе России
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Уверенность президента США Джо Байдена относительно одобрения конгрессом финансовой поддержки Украины и в следующем году разделяют не все в Белом доме и Киеве. Некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к полному прекращению помощи. Такое мнение высказал 10 ноября обозреватель газеты The Washington Post со ссылкой на замглавы минэкономики Украины Тараса Качку.

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Отмечается, что украинская экономика элементарно может рухнуть без постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда (МВФ). Вооруженные силы Украины (ВСУ) в таком случае не смогут воевать.

«Финансовая поддержка в наших глазах является частью безопасности и военной поддержки. Без этой финансовой поддержки наши государственные финансы рухнут. А это значит, что произойдет немедленная победа России», — приводятся слова Качки.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила обозревателю издания, что страна нуждается в экономической поддержке в размере как минимум $38 млрд в следующем году.

Между тем, по словам нескольких законодателей и высокопоставленных сотрудников конгресса, Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии уже обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в палате представителей и сенате, говорится в материале.

Ранее в этот день экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк допустил, что обновленный состав конгресса США, в котором, как предполагается, теперь будет большинство республиканцев, не прекратит финансирование Украины, но может замедлить его.

Двумя днями ранее, 8 ноября, директор Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова РАН Валерий Гарбузов заявил в беседе с «Известиями», что если на выборах в конгресс США победит Республиканская партия, то антироссийский курс и поддержка Украины Соединенными Штатами всё равно продолжатся.

Промежуточные выборы в конгресс состоялись в Соединенных Штатах 8 ноября.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на следующий день, промежуточные выборы в конгресс США показали, что страна серьезно расколота, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными.

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