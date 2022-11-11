Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Уверенность президента США Джо Байдена относительно одобрения конгрессом финансовой поддержки Украины и в следующем году разделяют не все в Белом доме и Киеве. Некоторые конгрессмены-республиканцы уже призвали к полному прекращению помощи. Такое мнение высказал 10 ноября обозреватель газеты The Washington Post со ссылкой на замглавы минэкономики Украины Тараса Качку.

Отмечается, что украинская экономика элементарно может рухнуть без постоянной поддержки со стороны США, Европы и Международного валютного фонда (МВФ). Вооруженные силы Украины (ВСУ) в таком случае не смогут воевать.

«Финансовая поддержка в наших глазах является частью безопасности и военной поддержки. Без этой финансовой поддержки наши государственные финансы рухнут. А это значит, что произойдет немедленная победа России», — приводятся слова Качки.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко добавила обозревателю издания, что страна нуждается в экономической поддержке в размере как минимум $38 млрд в следующем году.

Между тем, по словам нескольких законодателей и высокопоставленных сотрудников конгресса, Кевин Маккарти и другие лидеры Республиканской партии уже обсуждают, как скорректировать финансовую помощь Киеву после получения большинства мест в палате представителей и сенате, говорится в материале.

Ранее в этот день экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк допустил, что обновленный состав конгресса США, в котором, как предполагается, теперь будет большинство республиканцев, не прекратит финансирование Украины, но может замедлить его.

Двумя днями ранее, 8 ноября, директор Института США и Канады имени академика Г.А. Арбатова РАН Валерий Гарбузов заявил в беседе с «Известиями», что если на выборах в конгресс США победит Республиканская партия, то антироссийский курс и поддержка Украины Соединенными Штатами всё равно продолжатся.

Промежуточные выборы в конгресс состоялись в Соединенных Штатах 8 ноября.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на следующий день, промежуточные выборы в конгресс США показали, что страна серьезно расколота, а избиратели не доверяют результатам выборов и считают их подтасованными.