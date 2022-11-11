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«Отважные» нашли орден ВОВ в ЛНР и вернули его семье ветерана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие группировки «Отважные» нашли орден Великой Отечественной войны во время патрулирования территории в зоне боевых действий в ЛНР. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Отмечается, что награду нашли в ходе патрулирования. Орден был в грязи, но военные его очистили и решили узнать, кому он принадлежит.

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«На ордене есть специальный номер, по этому номеру с помощью архива удалось установить обладателя. Им оказалась Ульяна Ивановна Голенко», ― рассказал военнослужащий российской армии с позывным «Марк».

Позже военные быстро нашли адрес проживания родственников фронтовика, но дома никого не оказалось. Более того, здание было сильно повреждено артиллерийскими установками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Администрация населенного пункта рассказала, что Голенко умерла 12 лет назад в возрасте 88 лет. Почти вся ее семья покинула город после оккупации ВСУ.

Неподалеку от населенного пункта живет племянник Ульяны Голенко Александр. По его словам, тетя была санитаркой, в мае 1945 года была в Берлине. Военнослужащие группировки «Отважные» передали ему орден и учетную карточку со свидетельством, что его родственница была награждена.

Возможно, орден займет свое место в местном школьном музее Великой Отечественной войны, который недавно снова открыли.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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