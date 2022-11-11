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«Известия» пообщались с главой «НМГ Кинопрокат» Вадимом Смирновым

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Компания «НМГ Кинопрокат» объявила об участии в «новогодней битве» — главном периоде для российского показа, когда кинотеатры собирают более 20% всей годовой кассы. «Известия» первыми пообщались с главой компании Вадимом Смирновым после назначения.

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Глава «НМГ Кинопроката» рассказал, в частности, что в последние недели российский зритель возвращается в кинозалы. Привлекателен российский продукт, «который сделан качественно и на высоком уровне».

«Количество площадок изменилось, но не драматично. В основном, к сожалению, не выжили самые слабые и маленькие. Крупные и средние сети выжили, хотя они сократили число залов, сеансов и часть персонала. И они работают, рассчитывая на перспективу, на то, что продукта будет больше. Сейчас есть все возможности поднимать локальное кинопроизводство на новый уровень, не боясь, что оно потеряется на фоне зарубежного контента. Так что я всерьез настроен, что поступательное движение, которое уже началось, усилится к середине 2023-го, и мы будем выходить на хорошие показатели уже к концу будущего года», — отметил Смирнов.

По его словам, ожидается, что новогодний период станет благодатной почвой для семейного кино, поскольку на протяжении почти двух недель людям надо будет найти для себя подходящее и интересное занятие.

29 декабря компания выпустит семейный мультфильм «Яга и книга заклинаний».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Этот Новый год поможет раскачать культуру посещения кино всей семьей»

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