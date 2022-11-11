Российских десантников наградили за особые достижения в ходе СВО

Служащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России получили знаки отличия за героизм, проявленный в ходе специальной операции по защите Донбасса. Об этом рассказало Министерство обороны РФ.

Проявивших себя с лучшей стороны бойцов наградил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. Он вручил десантникам ордена Мужества, медали «За отвагу», а также именные ножи и грамоты.

В завершение торжественной церемонии Теплинский выразил благодарность солдатам за самоотверженное выполнение боевых задач, а также пожелал дальнейших успехов и благополучного возвращения домой с победой.

Ранее, 10 ноября, на передовой спецоперации прошло награждение отличившихся бойцов подразделений Западного военного округа (ЗВО). Не остались без внимания заслуги медицинских работников, благодаря которым были спасены жизни многих военнослужащих, а также мирных людей.

Сразу после вручения медалей служащие вернулись к выполнению поставленных задач.

До этого, 31 октября, государственные и ведомственные награды получили сотни специалистов войск связи Центрального военного округа (ЦВО) и удостоились благодарности верховного главнокомандующего Вооруженных сил России.

Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к России, после чего 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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