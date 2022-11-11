Военный эксперт оценил сложность вывода войск на левый берег Днепра

Вывод войск с правого берега Днепра — сложнейшая операция, которая требует от командования проведения целого комплекса мероприятий, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Конечно же, это непросто. Как правило, выделяются силы прикрытия, которые прикрывают отход. Классическая операция по отходу была в 1941 году во время эвакуации Одесского оборонительного района, когда генерал Эрих фон Манштейн вышел к Крыму. Части, которые прикрывали, уходили последними. У нас был также опыт вывода целой 58-й армии из Афганистана. Последним, как вы помните, уходил командарм. Это большая кропотливая работа. Там, где нужно, наносится огневое поражение, если противник ведет себя соответствующим образом. Ведь уходят не только люди, но и техника. Такие маневры требуют управления колоннами, работы комендатур, военной полиции, работы инженерных служб. Необходимо обеспечить скрытность передвижений, сохранить личный состав и технику», — пояснил эксперт.

По его словам, при отсутствии возможности вывезти боезапас и технику они отстреливаются и уничтожаются. При отходе нужно вести разведку беспилотниками, ставить минные заграждения, чтобы противник не смог сразу ворваться куда-то.

11 ноября российские войска на николаево-криворожском направлении осуществляли маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра, рассказали в Минобороны. Как отметили в ведомстве, войска действуют «в строгом соответствии с утвержденным планом».

Накануне командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о проблемах со снабжением войск на правом берегу Днепра из-за постоянных обстрелов и переправ. На фоне угрозы для жителей города и опасности изоляции российской группировки в Херсоне было принято решение организовать оборону на левом берегу Днепра.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр», — приказал глава Минобороны. Суровикин пообещал, что маневр будет осуществлен «в кратчайшие сроки».

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Береговая оборона: в чем сложность вывода группировки из-за Днепра