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ВС РФ поразили позиции пехоты ВСУ с помощью 120-мм минометов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие ВС РФ в составе минометных батарей оказывают поддержку пехоте, гарантируя тем самым выполнение боевых задач специальной операции по защите Донбасса. О работе артиллеристов рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Минометы устанавливаются в непосредственной близости от линии фронта. Одна из первостепенных задач — замаскировать технику. Кроме того, для сохранности орудий батарея регулярно меняет позиции. Неподалеку от огневой точки прячут мины и разворачивают временные укрытия для солдат. Делать полноценную сеть окопов бессмысленно — всё равно задержаться на одном месте не выйдет.

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Несмотря на то, что работа минометчиков не предполагает непосредственный контакт с противником, риски всё равно велики. Так, колонна командира батареи Александра, попала в засаду на пути к очередной точке. Подорвавшись на мине противника, служащий получил ранения в лицо и руку, однако нашел в себе силы принять бой.

«Мы всё-таки развернули свою огневую позицию. И несмотря ни на что, мне удалось организовать работу личного состава для огневого поражения», — поделился он.

Впоследствии Александра наградили орденом Мужества.

Расчеты минометных батарей часто пополняются новобранцами. Все прибывшие хорошо подготовлены, однако не пренебрегают советами более опытных товарищей. Старшие, в свою очередь, охотно делятся хитростями, о которых не расскажут на учебном полигоне, — такая слаженная работа многократно увеличивает эффективность атак.

В этот раз целью российских военных стали позиции пехоты и опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). На каждое орудие приготовлено как минимум по пять мин. Для того чтобы гарантированно уничтожить цель, в небо запускают беспилотники: с их помощью уточняют координаты для нанесения удара и корректируют огонь.

Ранее, 10 ноября, Министерство обороны РФ показало выполнение задач на передовой расчетом 120-миллиметрового миномета ЗВО. Отмечается, что бойцы используют тактику кочующего миномета. При получении от разведки данных о позициях ВСУ взвод выезжает на рубеж открытия огня. Далее военные выпускают снаряды по указанным координатам.

Накануне стало известно, что российские военные успешно отразили атаку ВСУ на купянском направлении. В результате грамотных действий военнослужащих были уничтожены более 60 врагов, две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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